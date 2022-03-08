Подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

Японія передає Україні бронежилети, шоломи, медикаменти та іншу допомогу.

Про це посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання Уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме - бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів, генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, посол заявив, що подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

"Хочу, щоб ви знали - Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фінляндія вперше в своїй історії на захист Україні надає 2500 автоматичних гвинтівок, 150 тис. патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 тис. харчових наборів. Також, Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу.

Крім того, Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає 2000 протитанкових гранатометів.

Водночас Люксембург надає Україні протитанкову зброю, а нейтральна Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.

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