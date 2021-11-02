Ярош знайомий із Залужним багато років і "абсолютно не сумнівався", коли отримав пропозицію щодо цієї посади.

Екс-лідер "Правого сектору" та глава "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош зазначив, що наказ про його призначення радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного був виданий ще у жовтні.

Про це він розповів в ефірі Донбасс. Реалии.

За його словами, він знайомий із генерал-лейтенантом Залужним багато років і "абсолютно не сумнівався", коли отримав пропозицію щодо цієї посади.

Ярош зазначив, що у нього є конкретні проекти, на які у Залужного вже є "певні плани".

Читайте такожГлава Міноборони Таран подав у відставку"Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо", – сказав він.

Новопризначений радник Головнокомандувача ЗСУ підтвердив, що широкомасштабне вторгнення Росії може статися у будь-який момент, "добровольці можуть бути задіяні в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, по різних схемах".

Як писав УНІАН, 2 листопада Ярош написав про своє призначення радником Головнокомандувача ЗСУ у соцмережі, спровокувавши неадекватну реакцію російських пропагандистських ЗМІ.

Хто такий Дмитро Ярош

Дмитро Ярош з 2013 до 2015 року був співзасновником та лідером громадського руху (згодом також і партії) "Правий Сектор".

На позачергових виборах до Верховної ради України у 2014 році Дмитро Ярош балотувався по 39 одномандатному виборчому округу (Дніпропетровська область) та посів перше місце.

Наприкінці 2015 року заявив про вихід з "Правого Сектору". У грудні 2015 року за ініціативи Яроша було створено Українську добровольчу армію на базі 5-го і 8-го батальйонів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

На самому початку агресії Російської Федерації проти України був одним із перших, хто зібрав добровольчий батальйон та став на захист України.

Російська пропаганда всіляко намагалася демонізувати його різними історіями. Завдяки пропаганді РФ широко відома "візитка Яроша", яку нібито знаходили на місцях пожеж, обстрілів та інше.

Автор: Яна Ставська