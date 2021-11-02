Його призначено наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

Колишній лідер "Правого сектору" та екс-народний депутат Дмитро Ярош став радником Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про своє призначення Ярош розповів у соцмережі Facebook.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних Сил України", - зазначив він.

Також він опублікував фото свого нового посвідчення.

Довідка УНІАН. Дмитро Ярош з 2013 до 2015 року був співзасновником та лідером громадського руху (згодом також і партії) "Правий Сектор". На позачергових виборах до Верховної ради України у 2014 році Дмитро Ярош балотувався по 39 одномандатному виборчому округу (Дніпропетровська область) та посів перше місце. Наприкінці 2015 року заявив про вихід з "Правого Сектору". У грудні 2015 року за ініціативи Яроша було створено Українську добровольчу армію на базі 5-го і 8-го батальйонів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

На самому початку агресії Російської Федерації проти України був одним із перших, хто зібрав добровольчий батальйон та став на захист України. Російська пропаганда всіляко намагалася демонізувати його різними історіями. Завдяки пропаганді РФ широко відома "візитка Яроша", яку нібито знаходили на місцях пожеж, обстрілів та інше.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко подав заяву про звільнення.

Автор: Леся Лещенко