За словами Скабєєвої, призначення Яроша на посаду радника Головнокомандувача ЗСУ, "розв'язує їм руки".

Російські пропагандисти Кремля забили тривогу через нову посаду екс-лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша, якого призначили радником Головнокомандувача ЗСУ.

Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва навіть перервала своє ток-шоу "60 хвилин" і заявила про "термінові й жахливі" події в Україні. Саме так вона назвала новину про призначення Яроша.

"Термінова новина! Термінова і досить жахлива. Колишній лідер "Правого сектора" Ярош призначений радником Головнокомандувача ЗСУ Залужного. Того самого Залужного, який віддав наказ завдати удару "Байрактарами". Тобто Зеленський, який обіцяв припинити війну, прямо зараз готується до знищення мирного населення", - заявила Скабєєва.

У РФ обурилися і тим, що віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков може очолити Міністерство оборони нашої країни.

Пропагандистка також зазначила, що призначення Яроша і ймовірність того, що Резніков стане главою Міноборони, "розв'язує їм руки". Однак хто їм "зав'язував" руки до цього і про що саме говорить Скабєєва - вона не уточнила.

Читайте такожРосійські школярі вимагають визнати монголів та бурятів "унтерменшами" (відео)Гість шоу порівняв типаж Яроша і Рєзнікова з типажем "карателів", а саму Україну він назвав "коричневою державою". Скабєєва також повідомила про те, що раніше екс-лідер "Правого сектора" обіцяв "повісити" Зеленського, якщо той зрадить нашу країну.

"Немає у вас ні Зеленського, Ні України, ні влади. Взагалі нічого немає! І мізків - це головне", - гнівно кричала Скабєєва, обурюючись через нову посаду Яроша.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що пропагандистка Скабєєва спрогнозувала, як українці замерзатимуть взимку без вугілля з РФ. Вона нагадала, що Росія не буде поставляти енергетичне вугілля й "обнулить прокачування газу".

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Автор: Віолетта Орлова