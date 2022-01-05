Розмову провели у телефонному форматі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками лідерів Німеччини та Франції напередодні візиту представників країн до Москви.

Про це йдеться у повідомленні Єрмака у Twitter.

"Провели телефонні консультації з Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та Дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви", - повідомляється у Twitter.

Читайте також"Переговори ведуться постійно": Єрмак назвав умову розмови Зеленського та Путіна"Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації", - додав глава Офісу.

У повідомленні зазначено, що Україна вдячна партнерам за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, раніше Єрмак наголосив, що під час розмови президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського не йшлося про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам України. Керівник ОП наголосив, що без безпеки України не може бути і безпеки в Європі.

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