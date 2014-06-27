Україні не потрібні санкції проти РФ заради санкцій, Україні потрібен мир - Порошенко

Україні не потрібні санкції проти Росії заради санкцій, Україні потрібен мир.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко у Брюсселі на прес-конференції після участі в засіданні саміту ЄС, на якому було підписано Угоду про асоціацію.

«Нам не потрібні санкції заради санкцій, нам не потрібно, щоб Росії була нанесена будь-яка шкода. Нам потрібен мир і нам потрібен відвертий діалог, виконання взятих на себе зобов’язань», - сказав Порошенко.

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Президент висловив сподівання, що діалог нарешті відбудеться за участю європейських структур, що вогонь буде припинено і реалізація мирного плану розпочнеться.

За його словами, всередині Євросоюзу та Європейської Ради не існує різних думок щодо України, всі є одностайними щодо необхідності підтримки України в тому, що питання європейських цінностей, свободи і демократії - понад усе.

Порошенко нагадав, що у висновках Ради ЄС йдеться про те, що до понеділка, 30 червня, буде вжито ряд заходів: досягнуто угоди щодо версифікаційного механізму ОБСЄ стосовно припинення вогню та ефективного контролю за кордонами, повернення Україні трьох пропускних пунктів на кордоні – «Ізваріне», «Должанський» та «Червонопартизанськ», звільнення всіх заручників, у тому числі спостерігачів місії ОБСЄ.

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«Відверто кажучи, це був перший у моєму житті досвід, коли я брав участь у засіданні Ради Європейського Союзу. Фактично це виглядало, як Україна стала 29-м членом Європейського Союзу. І це була абсолютно відверта і пряма дискусія», - наголосив Порошенко.