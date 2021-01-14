ЄСПЛ визнав скаргу України "частково прийнятною".

Європейський суд з прав людини визнав "частково прийнятною" скаргу України про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ у Страсбурзі, оприлюдненому сьогодні.

"У своєму рішенні у справі "Україна проти Росії" (стосовно Криму) (подання №№ 20958/14 та 38334/18) Європейський суд з прав людини більшістю голосів оголосив, що заява частково прийнятна", - йдеться у прес-релізі суду.

Також сказано, що за цим рішенням пізніше суд ухвалить постанову.

Ця справа стосується звинувачень України на адресу РФ у систематичних порушеннях Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в окупованому Криму.

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У скарзі український уряд відстоює позицію, що РФ після окупації Криму з 27 лютого 2014 року порушує Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод: статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона нелюдського поводження і тортур), стаття 5 (право на свободу і безпеку), статтю 6 (право на справедливий суд), статтю 8 (право на повагу приватного життя), статтю 9 (свобода релігії), статтю 10 (свобода думки) і статтю 11 (свобода зібрань).

Крім того, Україна скаржиться на порушення статті 14 (заборона дискримінації), статті 1 Протоколу №1 (захист власності), статті 2 Протоколу №1 (право на освіту) і статті 2 Протоколу №4 (свобода пересування).

Відмова ЄСПЛ застосовувати термінові заходи для захисту храмів ПЦУ в Криму

Європейський суд з прав людини вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Української православної церкви в Криму.

Заявники вимагали припинити дії російської окупаційної влади в Криму, спрямовані на вигнання ПЦУ з центру її Кримської єпархії - Кафедрального собору святих князів Володимира і Ольги в Севастополі, а також знесення церкви ПЦУ в Євпаторії.

На думку ЄСПЛ, дії російської окупаційної влади не представляють серйозного і непоправного ризику порушення основоположних прав відповідно до Європейської конвенції прав людини.

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Автор: Денис Прядко