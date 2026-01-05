У Зеленського розкрили, хто стане тимчасово виконуючим обовʼязки глави СБУ

Раніше президент повідомив, що обговорив з Малюком кандидатури на посаду нового голови СБУ.

Тимчасово виконуючим обовʼязки глави СБУ стане начальник центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара. Про це в коментарі журналістам повідомив радник президента України Дмитро Литвин, передає кореспондент УНІАН.

Оновлено о 14.35. Згодом на сайті президента України з'явився указ про призначення Євгенія Хмари тимчасово виконуючим обов’язки Голови Служби безпеки України.

Після відставки Василь Малюк залишається в системі СБУ для координації асиметричних спецоперацій. Призначення Хмари пов'язане з акцентом на бойову роботу та масштабування досвіду ЦСО "А".

Що відомо про Євгенія Хмару

Євгеній Хмара - український військовослужбовець, генерал-майор СБУ, відомий як керівник елітного спецпідрозділу "Альфа".

Кар'єра в СБУ

З 14 квітня 2023 року - начальник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ.

З 25 серпня 2025 року - призначений начальником Центру спеціальних операцій "А" (ЦСО "А" СБУ, відомий як "Альфа") – ключового бойового підрозділу, що проводить контртерористичні операції, спецмісії в тилу ворога та забезпечує національну безпеку.

Відомі операції

Під його керівництвом (або за участі підрозділів):

Звільнення острова Зміїний (літо 2022 року) – одна з резонансних операцій початку повномасштабної війни.

Участь у боях під Києвом, Сєвєродонецьком, Бахмутом, Білогорівкою тощо.

За деякими даними, причетність до операції "Павутина" (2025 рік) - серії ударів по стратегічній авіації РФ.

Нагороди

У 2019 році нагороджений орденом Данила Галицького від президента Петра Порошенка за заслуги в зміцненні національної безпеки.

Зміна глави СБУ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з Василем Малюком, під час якої обговорив кандидатури на посаду нового голови СБУ. Також президент зазначив, що провів розмову з Євгенієм Хмарою та наголосив на важливості досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ.

Сам Малюк повідомив, що йде з посади очільника СБУ. Він додав, що займатиметься "реалізацією асиметричних спецоперацій світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди".

