Зеленський обговорив з Малюком кандидатури на посаду нового голови СБУ

Малюку запропонували зосередитися на бойовій роботі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з Василем Малюком та обговорив з ним кандидатури на посаду нового голови СБУ. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ", – написав Зеленський.

Крім того, президент України заявив, що провів зустріч з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Зазначимо, що за даними ЗМІ, кандидатуру Хмари розглядають на посаду нового очільника СБУ.

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", – зазначив Зеленський.

Відставка Малюка - що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ряд топ-військових виступили із закликом не звільняти Василя Малюка з посади очільника СБУ. На тлі цього президент України Володимир Зеленський заявив, що йдеться не про прості звільнення, а про глибоко продуману ротацію.

"Я всіх поважаю, але буду проводити ті ротації, які я вирішив зробити", – наголосив президент.

