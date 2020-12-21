Прихильників інтеграції з Росією – 13%.

48% українців підтримують євроінтеграційний напрямок країни, але майже третина опитаних не бажає інтегруватися до жодного із союзів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в результатах опитування "Що пережили Україна та світ у 2020 році і чого нам чекати 2021-го: політичні і економічні прогнози", які презентували на прес-конференції.

"Більшість українців (48%) вважають, що Україна має прямувати в напрямі інтеграції з Європейським Союзом. Прихильників інтеграції з РФ в Україні 13%, ще майже третина не бажає інтегруватися до жодного з союзів", - зазначають соціологи.

За даними опитування, на півдні прихильників євроінтеграції майже стільки ж, скільки прихильників нейтралітету – 36 і 33% відповідно, а зближення з Росією бажають майже кожен четвертий – 23%, на сході інтеграцію з ЄС та з Росією підтримують майже однакова кількість опитаних – 24 та 26% відповідно, а 40% за нейтралітет. Натомість на заході та в центрі інтеграцію з ЄС підтримують 72 та 52% відповідно.

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Стосовно інтеграції України до НАТО, то її підтримує 42% опитаних, військовий союз з РФ – 11%, і 34% за позаблоковий статус. На заході та в центрі вступ до НАТО підтримують найбільше (68% та 47% відповідно), на півдні та сході вступ до НАТО підтримують менше 26% та 16% відповідно, але й союз з РФ тут не підтримують. Найбільше у цих регіонах схиляються до позаблокового статусу – 42% на півдні та 54% на сході.

Як проводилося опитування

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами (віком 18 років і старше), які проживають у 131 населеному пункті. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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Автор: Дмитро Хилюк