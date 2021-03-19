У програмі братимуть участь і інші запрошені гості, пов'язані з Офісом президента.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель не буде єдиним спікером шоу «Погляд з Банкової» на державному каналі «Дім», хоча до цього його випуск анонсували як авторську програму.

Читайте також"Підлий, користується брудними інструментами, небезпечний": спікер Зеленського обрушилася з критикою на ПорошенкаЯк повідомили на каналі, головними дійовими особами в шоу виступатимуть різні спікери, пов'язані з Офісом президента, а Мендель просто була «піонером» програми.

«З метою недопущення подвійних трактувань участі Юлії Мендель або інших запрошених гостей та експертів у проектах каналу повідомляємо, що пілотна версія, яка була представлена в соціальних мережах 15 березня, мала на меті привернути увагу аудиторії та отримати зворотній зв'язок», – йдеться в повідомленні.

«Ми врахували думки аудиторій та шкодуємо, що могли ввести в оману частину передплатників в наших соціальних мережах з приводу участі пані Мендель в проекті в якості ведучої на телеканалі. Вибачаємося за те, що відразу не внесли ясність з цього питання», – додали на каналі.

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Автор: Катерина Шварц