Цілком очікувано, що цьогорічне звернення очільника української держави буде про війну.

Традиційно в останні хвилини старого року президент Володимир Зеленський звернеться до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслюватиме низка українських ТБ-каналів.

Привітання Зеленського з Новим роком: де й о котрій дивитися онлайн

Новорічне звернення Зеленського стартує 31 грудня о 23:45, триватиме воно до 00:05 1 січня 2023 року.

Зеленський вітає з Новим роком 2023: де дивитися онлайн

Українські канали, на яких з початку повномасштабного вторгнення показують телемарафон, транслюватимуть привітання Зеленського з Новим роком. Йдеться про 1+1, ICTV, UA: Перший та інші. На СТБ відеозвернення президента заплановано на 00:00 1 січня.

Відео дня

Також подивитися онлайн привітання Зеленського можна буде на офіційному Facebook Офісу президента.

Цілком очікувано, що цьогорічне звернення очільника української держави буде про війну. Ймовірно, він перерахує досягнення ЗСУ за цей рік та подякує їм за стійкість та відвагу у боротьбі з російськими загарбниками.

Як Залужний привітав українців з Новим роком

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців з Новим Роком і Різдвом Христовим.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", – сказав він у відеозверненні.

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