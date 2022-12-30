У 2022-му протиповітряна оборона держави стала сильнішою, ніж будь-коли.

Цього року Україна змогла не лише зберегти свою протиповітряну оборону від знищення окупантами, а й посилити її. ППО стала найбільш потужною за всю історію, а в 2023-му робота в цьому напрямку продовжиться. Український захист неба може стати найсильнішим в Європі.

Про це під час традиційного звернення до жителів держави розповів президент України Володимир Зеленський. Він заявив: "Цього року ми не тільки зберегли нашу протиповітряну оборону — ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі і це буде не тільки гарантією безпеки для нашої держави, а й для континенту".

За словами Зеленського, посилення протиповітряної оборони країни обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Воно стало 45-м і останнім у 2022 році.

Відео дня

ППО для України: остання інформація

В рамках візиту Зеленського до Вашингтона 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає одну батарею ЗРК Patriot.

Командувач Повітряними силами ЗСУ вже підготував список людей, які будуть навчатися застосуванню згаданої системи ППО. Тренування пройдуть в прискореному режимі і займуть півроку, хоча в стандартних умовах вони тривають в два рази довше.

Лідери країн "Великої сімки" в середині грудня пообіцяли передати більше систем ППО для України.

США разом із союзниками працюють над перекиданням зенітно-ракетних комплексів NASAMS з держав Близького Сходу в Україну. Системи повинні бути відправлені протягом 3-6 місяців.

Вас также могут заинтересовать новости: