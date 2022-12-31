Подружжя не стало бажати звичних у мирному житті речей.

Напередодні Нового року президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена привітали українців з цим святом й озвучили одне бажання.

Відповідний текст привітання з'явився в офіційному Телеграм-каналі очільника української держави. Вони з першою леді побажали, щоб 2023-й став роком перемоги.

Зеленські зазначили, що не стануть бажати чудес, бо сьогодні українці творять їх самі. Не бажали вони й справжніх друзів, адже повномасштабна війна показала, хто ними є.

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"Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики", - написало президентське подружжя.

Воно наголосило, що сьогодні - лише одне побажання, яке втілиться нашою працею, боротьбою та взаємодопомогою:

"З Новим роком! Роком нашої перемоги".

Відеопривітання Зеленського з Новим роком

За кілька хвилин до Нового 2023 року президент України виступить з відеозверненням до українців. Його транслюватиме низка українських ТБ-каналів. Дізнавайтеся за лінком, де й о котрій дивитися онлайн привітання Зеленського.

Напередодні громадян України з Новим роком привітав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", – сказав він у відеозверненні.

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