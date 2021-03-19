Парламентар намагався непомітно розмістити пристрій посеред паперів, але марно.

У розпал пленарного дня депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Загородний вирішив трохи відпочити та відірватися на спорт.

Читайте такожСБУ повідомила про підозру "політтехнологу" проросійських ЗМІ (фото, відео)

Парламентар потрапив в об’єктив журналістів видання Апостроф.

Загородний дивився на телефоні хокей. Парламентар намагався непомітно розмістити пристрій посеред паперів, але марно – увагу фотографів привернув.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська