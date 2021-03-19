У розпал пленарного дня депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Загородний вирішив трохи відпочити та відірватися на спорт.
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Парламентар потрапив в об’єктив журналістів видання Апостроф.
Загородний дивився на телефоні хокей. Парламентар намагався непомітно розмістити пристрій посеред паперів, але марно – увагу фотографів привернув.
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