Українські військові готують план на дій на період проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2021" у вересні цього року.

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що в оборонному відомстві наразі не фіксують загроз Україні з території Білорусі.

Читайте такожЛукашенко і Путін обговорили прагнення України в НАТОЯк передає кореспондент УНІАН, про це Таран сказав під час спілкування з журналістами в рамках на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"Ми дуже ретельно відслідковуємо ситуацію. Безумовно, враховуємо і таку можливість, можливість вторгнення російських військ з білоруського напрямку або поширення, скажімо так, військової агресії через територію Білорусі. Але, на теперішній час, безпосередніх загроз ми не відмічаємо. Водночас, у випадку необхідності, у нас є певні плани, розроблені плани Генеральним штабом, і ми знаємо, що робити, якщо побачимо ознаки створення угрупування збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі", - заявив Таран.

Також у нього запитали, чи будуть українські війська посилено охороняти кордон, коли на території Білорусі у вересні проходитимуть російсько-білоруські навчання "Захід-2021".

"Ми готуємо відповідні дії також", - відповів Таран.

Загроза з боку Білорусі: що говорять у СБУ

До цього 11 травня голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що Україні варто очікувати загроз не лише з боку російського, але й білоруського кордону. На його думку, повномасштабний напад на Україну можливий і з території Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко