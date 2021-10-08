Перша заступниця глави МЗС України Джапарова звернула особливу увагу на триваючі порушення прав людини та кампанію політичних репресій у Білорусі, яка лише посилюється.

Кремль використовує Білорусь як плацдарм для своїх маніпуляцій міграційними потоками, які скеровує на Польщу і Литву.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час неформального засідання високого рівня Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Білорусі, повідомляє прес-служба МЗС.

"Саме тому, на наше переконання, Захід має посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі", - сказала вона.

У своєму виступі Джапарова наголосила, що Україна прагне розвивати добросусідські відносини з Республікою Білорусь як незалежною, суверенною та процвітаючою країною, в якій відстоюються демократичні цінності та поважають основні свободи.

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"На жаль, сьогодні Білорусь все далі віддаляється від цієї мети", – зауважила вона.

Вона зазначила, що у рамках політики Путіна на всебічне поглинання і позбавлення Білорусі її суверенітету фактично відбувається "аншлюс" Білорусі та перетворення її на нову військову базу для дестабілізації безпекової ситуації в Європі.

Джапарова звернула особливу увагу на триваючі порушення прав людини та кампанію політичних репресій у Білорусі, яка лише посилюється.

"Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати. Жертвами цих репресій стали і громадяни України. Ми продовжимо наші зусилля щодо звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників та захисту їхніх прав", – додала вона.

Джапарова підкреслила, що для України та усієї Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною країною, а подальша інтеграція з РФ не призвела до появи на кордонах України та Євросоюзу нових викликів і загроз.

Повідомляється, що захід ініційований членами Ради Безпеки ООН: Естонією, Великою Британією, Ірландією, Норвегією, США та Францією.

Співорганізаторами виступили Україна та ще 26 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Європарламент закликав владу ЄС прийняти новий пакет санкцій проти Білорусі.

Автор: Тамара Отовська