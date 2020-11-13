Система територіальної оборони має відповідати сучасним викликам, які постали перед Україною і світом, заявляє Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що законопроект про територіальну оборону має бути ухвалений до кінця року.

Як передає прес-служба РНБО, про це Данілов заявив під час наради з питання завершення опрацювання відповідного законопроекту.

За його словами, система територіальної оборони має відповідати сучасним викликам, які постали перед Україною і світом.

«Необхідно створити потужну систему територіальної оборони», - сказав Данілов і додав, що вона «має бути державницькою, відповідати сучасному стану речей в Україні і світі та стандартам НАТО».

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Секретар РНБО наголосив, що законопроект, розроблений на виконання рішення РНБО від 7 травня 2019 року «Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави», введеного в дію указом президента від 7 травня 2019 року № 200 (зі змінами, внесеними указом президента від 7 грудня 2019 року № 921), має бути ухвалений до кінця року.

У нараді взяли участь перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорій Галаган, представники суб’єків сектору безпеки і оборони, залучені до підготовки відповідних законодавчих змін.

Провал держоборонзамовлення: що відомо

12 листопада секретар РНБО заявив, що в Україні провалене держоборонзамовлення. Секретар РНБО заявив про необхідність вжиття невідкладних заходів для підвищення ефективності та результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Мінекономіки та Міноборони було доручено у двотижневий термін вжити заходів для забезпечення ефективного використання ресурсів державного бюджету згідно з прийнятими рішеннями.

Фінансування державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено в обсязі 25,848 мільярда гривень, що на 16% більше, ніж у 2019 році.

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Автор: Костянтин Гончаров