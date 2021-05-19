Наразі Офіс президента визначається з кандидатом на посаду прес-секретаря Зеленського.

Побєдоносцева модеруватиме велику конференцію Зеленського 20 травня / facebook.com/ipobedonostseva

Наприкінці квітня стало відомо про наміри Юлії Мендель звільнитися з посади речниці прес-секретарки президента, яку вона отримала у 2019 році.

В Офісі президента тоді відповіли, що вже склали перелік кандидатів на звільну посаду. Найімовірніше, речницею Зеленського після Мендель може стати Ірина Побєдоносцева, її прізвище ЗМІ називали останнім часом найчастіше. Крім того, саме Побєдоносцева модеруватиме чергову «підсумкову» прес-конференцію президента на території заводу «Антонов» 20 травня.

Ірина Побєдоносцева - біографія

За фахом Ірина Побєдоносцева – кінознавець, закінчила київський університет ім. Карпенка-Карого. Отримала статус кандидата мистецтвознавства. Викладач двох курсів у магістратурі КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого: «Теорія медіа» і «Основи PR».

З 1997 року Побєдоносцева почала свою кар’єру на телеканалі «1+1», спершу як прес-секретар, а згодом – керівник прес-служби. У 2010 році Ірина стала працювати директором з маркетингу FILM.UA Group. Потім три роки працювала на "Інтері".

Після переходу команди "Кварталу 95" з "Інтера" на "1+1" перейшла працювати PR-директором "Кварталу 95"

На Банкову Побєдоносцева прийшла разом з Зеленським – у 2019 році, очолила директорат інформаційної політики. До цього вона відповідала за зв’язки зі ЗМІ «95 кварталу» на посаді директора з розвитку студії.

Під час виборчої кампанії Побєдоносцева працювала головою прес-служби штабу команди Зеленського.

У січні 2019 року вона стала засновницею іронічного інтернет-видання ЙОД.media, проте в травні 2020 року продала корпоративні права за 500 тис. грн ($ 18,6 тис.) Тетяні Руденко, керівниці прес-служби студії "Квартал 95", яку в тому ж 2020 році президент Зеленський ввів до складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Декларація Побєдоносцевої

У своїй річній декларації Побєдоносцева вказала кілька квартир у Києві, дачу в Васильківському районі Київської області на 90 квадратів, а також земельну ділянку в селі Данилівка Київської області загальною площею в 1495 квадратних метрів, яка була куплена в 2020 році за 160 тисяч гривень.

Крім того, у неї є легковий автомобіль Hyundai за 300 854 гривні 2012 випуску. За рік на посаді вона заробила 765 831 гривню.

Також у Побєдоносцевої є грошові вклади в декількох банках - загальна їх сума, згідно декларації, дорівнює 1 млн 247 тисячам гривень.

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Автор: Яна Ставська