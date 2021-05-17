В ОП назвали ймовірну дату проведення нової прес-конференції Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський планує провести прес-конференцію за результатами двох років свого перебування на посаді.

Читайте такожПро переговори з Путіним та другий термін: головні заяви Зеленського на прес-конференціїПро це УНІАН повідомили в Офісі президента.

За словами співрозмовників, попередньо команда Зеленського планує провести захід 20 травня.

Деталі у прес-службі глави держави обіцяють повідомити згодом.

Минула прес-конференція президента

Минулого разу велику прес-конференцію Зеленський проводив 20 травня 2020 року - рівно за рік після інавгурації.

На початку березня 2021-го прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель заявляла, що президент може провести наступну велику прес-конференцію до другої річниці своєї інавгурації

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Автор: Костянтин Гончаров