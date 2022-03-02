Сайт доступний з комп'ютера або смартфона / Ілюстрація REUTERS

Група іноземних програмістів запустила платформу з пошуку безкоштовного житла в Європі для біженців з України.

Сайт ua.eu4ua.org вже працює.

Українські біженці зможуть зв'язатися з європейцями, які готові допомогти з поселенням. Сайт доступний з комп'ютера або смартфона.

"Якщо ця ініціатива зможе зробити життя хоча б однієї дитини менш болючим, це означатиме, що ми домоглися своєї мети й ми будемо продовжувати розвивати проект і допомагати українському народу", — зазначив Алекс Хернандез, один з авторів проекту.

Скриншот ua.eu4ua.org

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