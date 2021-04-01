Що відомо про порядок нового засідання РНБО / Фото Офіс президента

На завтрашньому засіданні РНБО можуть обговорювати до десяти питань.

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Як повідомляє ZN.UA, питання можуть стосуватися широкого спектру тем: від затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік - до введення санкцій щодо лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рада національної безпеки і оборони України проведе нове засідання 2 квітня.

Засідання має відбутися в п'ятницю в другій половині дня.

Точний час і порядок денний, за даними джерел, ще визначаються.

Останні засідання РНБО: що було раніше

  • За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, засідання Ради збирають раз або два рази на місяць, за планом - у п'ятницю, коли є потреба обговорити важливі актуальні питання.
  • В минулі рази РНБО збирався 11 і 19 березня. Зокрема, за результатами першого засідання Рада доручила перевірити 236 народних депутатів, які 27 квітня 2010 року голосували за продовження перебування російського флоту в Севастополі на 25 років, а також вирішила повернути в державну власність "Мотор Січ".
  • 19 березня РНБО серед іншого ввела санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших чиновників, а також прийняла рішення провести аудит всіх дозволів, які були видані на розробку надр в країні за період з 1994 року.
  • Наступної п'ятниці, 26 березня, Рада національної безпеки і оборони не засідала. Однак Данилов повідомляв, що РНБО має намір провести засідання, присвячене локдауну у зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією COVID-19 в Україні.

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Автор: Дмитро Захаров