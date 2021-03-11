Сьогодні відповідальним органам було доручено підготувати запровадження нових санкцій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що на наступному засіданні РНБО буде вирішено запровадити санкції проти ряду осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

"Що стосується ситуації, пов'язаної з уведенням санкцій проти тих чи інших фізичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація", - наголосив Данілов.

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Сьогодні відповідальним органам було доручено підготувати запровадження нових санкцій.

"Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання. Було дане доручення відповідним органам. Я хочу зауважити, що у нас є п'ять інституцій, які відповідно до чинного законодавства на сьогодні подають пропозиції про введення або скасування санкцій", - додав він.

Зокрема, це Служба безпеки України, Кабінет міністрів України, Верховна Рада України, Національний банк України і президент України.

"На наступному засіданні ми обов'язково розглянемо санкційні питання. Кого це стосуватиметься, ви будете дізнаватися тільки після проведення засідання РНБО", - сказав секретар.

Останні рішення РНБО про санкції:

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради партії "ОПЗЖ" Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

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Автор: Віталій Саєнко