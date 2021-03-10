Учора секретар РНБО Олексій Данілов анонсував засідання Радбезу 12 березня.

Засідання Ради нацбезпеки та оборони заплановано на четвер, 11 березня, о 15:00.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на поінформовані джерела.

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Зазначається, що порядок денний повністю ще не встановлений.

Видання пише, що члени РНБО продовжать політику санкцій щодо високопосадовців, які зрадили Україну під час окупації Росією Криму, перейшовши на бік агресора.

Крім того, імовірно, на засіданні розглянуть питання виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік. А проте цим порядок денний не вичерпаний.

До слова, вчора, 9 березня, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував засідання Радбезу 12 березня. За його словами, список питань з президентом вже узгодили.

Останні санкції РНБО: подробиці

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

26 лютого РНБО запровадила санкції до 10 колишніх посадових осіб, у тому числі екс-міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича Віталія Захарченка і колишнього голови СБУ Олександра Якименка.

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Автор: Яна Ставська