Наступне засідання Ради нацбезпеки та оборони відбудеться у п’ятницю, 12 березня.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на прес-конференції форуму «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».
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Раніше секретар РНБО повідомляв, що на засіданні повинні заслухати звіти Офісу генпрокурора, Служби безпеки й Міністерства закордонних справ щодо резонансних справ.
«У п’ятницю, 12 березня, пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня ми з президентом узгодили список питань, які будуть обговорюватися», – зазначив Данілов.
Останні санкції РНБО: подробиці
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.
- 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
- За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.
- Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.
- 26 лютого РНБО запровадила санкції до 10 колишніх посадових осіб, у тому числі екс-міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича Віталія Захарченка і колишнього голови СБУ Олександра Якименка.
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