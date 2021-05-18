Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вранці 18 травня підпише розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту цього дня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" увечері в понеділок.
Відповідаючи на питання, коли буде призначено нових міністрів на посади, які стануть вакантними 18 травня, спікер зазначив: "Завтра зранку я видам розпорядження про скликання позачергового засідання. Відповідні документи надійшли. Воно буде заплановане на 16.00", - сказав він.
Разумков нагадав, що йдеться про розгляд питання про відставку трьох міністрів: інфраструктури Владислава Криклія, розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Читайте такожНе вистачило одного голосу: комітет Ради не підтримав відставку Степанова"По тим міністрам, по яким буде прийнято рішення парламенту про відставку, після їхнього звіту, фракція повинна буде зібратися, направити відповідне подання до прем'єр-міністра України", - зауважив голова ВР.
Своєю чергою, прем'єр вносить кандидатуру на розгляд парламенту.
"Я сподіваюся, все це відбудеться в середу. І в четвер на пленарному засіданні, оскільки, я впевнений, ми зможемо завершити розгляд питання 2195... на вакантні посади парламент має призначити нові кандидатури. Затягувати з цим процесом точно не варто: і щодо блоку економіки, і особливо щодо блоку медицини", - наголосив Разумков.
Крім того, спікер зазначив, що від монобільшості наразі немає пропозицій щодо відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Кадрові зміни в уряді: що передувало
- У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.
- Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади глави МОЗ. Натомість сам Степанов заявляє, що не писав заяву про відставку з посади глави МОЗ.
- Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.
- Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.
- Сьогодні, 17 травня, фракція "Слуга народу" розглядала питання щодо відставки трьох міністрів: розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія, а також подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
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