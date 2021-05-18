20 травня парламент має призначити нових міністрів на посади, які звільняться 18 травня.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вранці 18 травня підпише розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту цього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" увечері в понеділок.

Відповідаючи на питання, коли буде призначено нових міністрів на посади, які стануть вакантними 18 травня, спікер зазначив: "Завтра зранку я видам розпорядження про скликання позачергового засідання. Відповідні документи надійшли. Воно буде заплановане на 16.00", - сказав він.

Разумков нагадав, що йдеться про розгляд питання про відставку трьох міністрів: інфраструктури Владислава Криклія, розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Читайте такожНе вистачило одного голосу: комітет Ради не підтримав відставку Степанова"По тим міністрам, по яким буде прийнято рішення парламенту про відставку, після їхнього звіту, фракція повинна буде зібратися, направити відповідне подання до прем'єр-міністра України", - зауважив голова ВР.

Своєю чергою, прем'єр вносить кандидатуру на розгляд парламенту.

"Я сподіваюся, все це відбудеться в середу. І в четвер на пленарному засіданні, оскільки, я впевнений, ми зможемо завершити розгляд питання 2195... на вакантні посади парламент має призначити нові кандидатури. Затягувати з цим процесом точно не варто: і щодо блоку економіки, і особливо щодо блоку медицини", - наголосив Разумков.

Крім того, спікер зазначив, що від монобільшості наразі немає пропозицій щодо відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Кадрові зміни в уряді: що передувало

У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади глави МОЗ. Натомість сам Степанов заявляє, що не писав заяву про відставку з посади глави МОЗ.

Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.

Сьогодні, 17 травня, фракція "Слуга народу" розглядала питання щодо відставки трьох міністрів: розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія, а також подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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Автор: Тетяна Поляковська