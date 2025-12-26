Зеленський розповів про участь європейців у його переговорах з Трампом

Він підкреслив, що перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами.

Представники європейських країн можуть бути частково залучені до переговорів президентів України і США, раніше анонсованих Володимиром Зеленським. Про це український лідер повідомив під час спілкування з журналістами.

"Я буду на постійному зв'язку з ними, ми би хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз, за одну добу, ми можемо всі зібратися офлайн, але я думаю, як мінімум, ми підключимось онлайн і будуть на контакті наші партнери", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив також, що перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами.

Відео дня

"Але, безумовно, коли ми говоримо про цей весь шлях, і там багато документів, багато речей залежить від позиції також Європи, безумовно, якийсь формат найближчим часом ми повинні знайти, де буде присутня не тільки Україна і Америка, де буде представлена Європа", - наголосив президент.

Зустріч Зеленського з Трампом

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 грудня, український президент поінфрмував, що провів хорошу розмову телефоном зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сьогодні вранці Зеленський підтвердив, що "найближчим часом" зустрінеться з Дональдом Трампом. При цьому дату і місце зустрічі він не повідомляв.

Водночас, за даними західних ЗМІ, зустріч відбудеться цієї неділі, 28 грудня, в Мар-а-Лаго - приватній резиденції Трампа у штаті Флорида.

Вас також можуть зацікавити новини: