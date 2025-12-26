Стали відомі день та місце зустрічі Зеленського з Трампом

За даними журналіста, Трамп прийме Зеленського у себе в резиденції у Флориді.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у своїй резиденції в Мар-а-Лаго в неділю.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі X з посиланням на українського чиновника.

Зазначимо, Мар-а-Лаго - приватна резиденція у Флориді, що належить Трампу.

Зеленський про зустріч із Трампом

Сьогодні вранці Зеленський підтвердив, що "найближчим часом" зустрінеться з Трампом. При цьому дату і місце зустрічі він не повідомляв.

"Глава української делегації на переговорах зі США Рустем Умеров доповів про контакти з американською стороною. Ні дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - із президентом Трампом - найближчим часом. Багато що може вирішитися до Нового року", - сказав Зеленський.

Перед цим український президент повідомив, що провів "справді гарну розмову" телефоном зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Інформація про візит Зеленського до США

Сьогодні видання Kyiv Post із посиланням на власні джерела написало, що найближчими днями очікують на візит президента України Володимира Зеленського до Флориди для надважливих переговорів із владою США.

Джерело припускало, що візит може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом".

У середу Зеленський представив подробиці оновленого плану припинення війни з 20 пунктів, узгодженого делегаціями США та України у Флориді.

