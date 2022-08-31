Посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка полягала у системному отриманні незаконної винагороди (хабарів) від підприємців за погодження дозвільної документації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Зазначається, що посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

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Насамперед "схема" стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

"За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної "схеми" становили понад 10 млн грн.

У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"); ч. 3 ст. 369 ("пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Наразі досудове слідство триває. Всі учасники злочинної групи будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня в Запорізькій області розкрили корупційну схему, за допомогою якої "ділки" збирали гроші з громадян України за виїзд на тимчасово окуповану територію. До її організації причетні особи з органів влади.

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