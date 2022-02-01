Понад половини опитаних проти другого терміну Зеленського.

Свої голоси за нинішнього президента Володимира Зеленського, якби вибори були зараз, віддали 17,4% опитаних українців. При цьому за п'ятого президента Петра Порошенка проголосували б 16,2%.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова

За даними соціологів, рейтинг Порошенка у порівнянні з жовтнем 2021 року зріс – з 12,7% до 16,2% серед учасників опитування.

При цьому на третьому місці опинилася Юлія Тимошенко, її б підтримали 6,9%, на четвертому місці - Дмитро Разумков – 5,5%, а на п'ятому - Юрій Бойко – 4,7%.

Крім того, 62,5% опитаних проти того, щоб Зеленський балотувався на другий президентський термін, але висловилися "за" 18,6% респондентів.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом Саті (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведення дострокових парламентських виборів в Україні підтримують більш ніж половина опитаних громадян.