Чинного президента України підтримують понад 23% серед тих, хто визначився з вибором.

Рейтинг кандидатів на виборах президента України очолює Володимир Зеленський, якого підтримують 23,5% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), посилаючись на результати проведеного упродовж 20-21 січня 2022 року всеукраїнського опитування громадської думки.

Респондентам надавався перелік з 11 кандидатів, у якому також були: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Ігор Смешко, Юрій Бойко, Євгеній Мураєв, Дмитро Разумков, Володимир Гройсман, Олег Ляшко, Віктор Медведчук, Олег Тягнибок.

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Найближчий конкурент Зеленського, згідно з даними КМІС, - Петро Порошенко, за якого проголосували б 20,9% серед тих, хто визначився з вибором.

"Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце", - зазначили соціологи.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (11,8%), Ігор Смешко (9,6%), Юрій Бойко (9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Згідно з даними опитування, 10,2% громадян наразі не визначилися з вибором, ще 13,8% не голосували б за жодного з переліку, а 1,7% - взагалі не пішли б на вибори.

У ході дослідження опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

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