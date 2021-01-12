Президент України Володимир Зеленський назвав візит новообраного президента Молдови Майї Санду до Києва початком нових відносин між країнами.
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Про це Зеленський написав у Twitter.
«Це початок нових відносин України та Молдови. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що президент Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським», - заявив глава Української держави.
Візит Санду до України
- Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Санду перемогла на виборах президента Молдови, що відбулися в листопаді 2020 року.
- Свій перший закордонний візит новий президент Молдови сьогодні здійснює в Україну.
- Нині у Києві триває зустріч Зеленського та Санду.
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