Україну та Молдову єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного, переконаний Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський назвав візит новообраного президента Молдови Майї Санду до Києва початком нових відносин між країнами.

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Про це Зеленський написав у Twitter.

«Це початок нових відносин України та Молдови. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що президент Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським», - заявив глава Української держави.

Візит Санду до України

Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Санду перемогла на виборах президента Молдови, що відбулися в листопаді 2020 року.

Свій перший закордонний візит новий президент Молдови сьогодні здійснює в Україну.

Нині у Києві триває зустріч Зеленського та Санду.

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Автор: Костянтин Гончаров