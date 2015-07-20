Майже половина українців згодні надати російській статус державної заради миру - опитування

Про це свідчать результати опитування, які оприлюднив на прес-конференції в УНІАН завідувач відділу Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

47,7% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології готові заради миру погодитися на надання російській мові статусу другої державної.

У той же час 38% опитаних не згодні на це.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що згідно з опитуванням, заради досягнення миру в Україні не готові віддати Крим Росії 50,6% респондентів, а весь Донбас – 72,1%.

Натомість, 33,3% опитаних готові погодитись на остаточне відокремлення Криму заради миру, а 15,3% - на передачу Росії Донбасу.