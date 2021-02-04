Моделювання соціологами другого туру президентських виборів також показало, що Володимир Зеленський отримує першість у парі з усіма основними опонентами – Петром Порошенком, Юрієм Бойком і Юлією Тимошенко.

Президентський рейтинг з невеликим відривом продовжує очолювати чинний президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого.

"Президентський рейтинг очолює Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором", - зазначають соціологи.

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Також опитування показало, що за Юрія Бойка на виборах глави держави проголосували б 17,1% респондентів, Петра Порошенка – 16,4%, Юлію Тимошенко –12,3%, Ігоря Смешка - 7,5%, Володимира Гройсмана – 4,3%, Олега Ляшка – 4,0%, Дмитра Разумкова – 3,2%, Сергія Притулу – 3,1%, Олега Тягнибока – 2,1%, Віталя Кличка – 1,1%.

Крім того, моделювання другого туру президентських виборів показало, що Зеленський отримує першість у парі з усіма основними опонентами.

Зокрема, у парі з Порошенком – 56% проти 44%, у парі з Бойком – 60% проти 40%, з Тимошенко - 55% проти 45%.

У можливій парі Бойко та Порошенко першість отримує Бойко із результатом 51% проти 49%.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) - на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більш як 2,2%.

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Автор: Антоніна Доломанжи