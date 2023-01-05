Президент зауважив, що окупанти вже півроку переносять дату очікуваного захоплення всього Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи наших військових на сході країни. Він наголосив, що кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення Росії.

У своєму вечірньому відеозверненні в середу, 4 січня 2023 року, президент відзначив бійців, які героїчно тримають оборону та протистоять атакам ворога на Бахмутському напрямку.

"Зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута", – зазначив глава держави.

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За його словами, це хороший результат. Він нагадав, що окупанти вже вкотре переносять дату очікуваного захоплення всього Донбасу.

"Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року, а наші оборонці знову демонструють успіхи", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині. Вони роблять це і зараз.

"І кожен такий день з нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападу на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити по максимуму", – наголосив глава держави.

Зеленський також подякував оборонцям Бахмутської фортеці.

"Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку і захищають позиції. Я дякую, звичайно, усім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави", – додав президент України.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко повідомив, що втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті Донецької області складають 80%, а поранених окупантів залишають помирати на холоді. Він додав, що українські війська тримають лінію оборони й не дають ворогу просуватися.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що російські окупанти після загибелі сотень мобілізованих посилили репресії щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Є інформація про те, що російські військові розстрілюють цивільне населення, а також саджають у в'язниці тих, хто відмовляються брати участь у бойових діях.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що навесні Україна планує провести серйозний наступ на фронті. За його словами, ми побачимо більше звільнень територій і нанесення остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу.

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