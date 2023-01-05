Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи наших військових на сході країни. Він наголосив, що кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення Росії.
У своєму вечірньому відеозверненні в середу, 4 січня 2023 року, президент відзначив бійців, які героїчно тримають оборону та протистоять атакам ворога на Бахмутському напрямку.
"Зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута", – зазначив глава держави.
За його словами, це хороший результат. Він нагадав, що окупанти вже вкотре переносять дату очікуваного захоплення всього Донбасу.
"Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року, а наші оборонці знову демонструють успіхи", – сказав Зеленський.
Президент зауважив, що окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині. Вони роблять це і зараз.
"І кожен такий день з нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападу на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити по максимуму", – наголосив глава держави.
Зеленський також подякував оборонцям Бахмутської фортеці.
"Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку і захищають позиції. Я дякую, звичайно, усім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави", – додав президент України.
Ситуація на Донбасі: що відомо
Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко повідомив, що втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті Донецької області складають 80%, а поранених окупантів залишають помирати на холоді. Він додав, що українські війська тримають лінію оборони й не дають ворогу просуватися.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що російські окупанти після загибелі сотень мобілізованих посилили репресії щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Є інформація про те, що російські військові розстрілюють цивільне населення, а також саджають у в'язниці тих, хто відмовляються брати участь у бойових діях.
Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що навесні Україна планує провести серйозний наступ на фронті. За його словами, ми побачимо більше звільнень територій і нанесення остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу.