Розширено перелік осіб, які можуть бути мобілізованими - стосується це тих, у кого рідні I та II групи інвалідності.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану (реєстраційний номер 9342).

Законом передбачено щомісячні доплати військовим: військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях - від 30 тис. до 100 тис. грн. Ці доплати не виплачуватимуться тиловикам. Також передбачені законом виплати:

військовим, які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира, - 20 100 грн;

строковикам - 6 тис. грн;

курсантам - 2 350 грн;

інструкторам у військових частинах - від 15 тис. до 30 тис. грн.

Законом також передбачено збільшення відпусток для військовослужбовців під час дії воєнного стану. Всім військовослужбовцям передбачена щорічна відпустка 30 днів (на сьогодні - 10 днів), а також може ще бути відпустка до 10 днів за сімейними обставинами.

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Також курсанти матимуть відпустку 10 днів взимку та 20 днів - влітку (зараз відпустки немає). Строковикам передбачена відпустка 30 днів (зараз не передбачена).

Законом розширено перелік осіб, які можуть бути мобілізовані. Тепер можуть призиватися на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з осіб з інвалідністю I чи II групи, якщо в сім’ї є інші працездатні особи, які зобов'язані утримувати рідних з інвалідністю.

Законом визначено, що мобілізовані військовослужбовці, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки (не менше 1 місяця) або не мають бойового досвіду, не можуть допускатися до бойових дій.

Відповідно до закону, строковики за їх власним бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації або на військову службу за контрактом на час до оголошення рішення про демобілізацію.

Верховна Рада України ухвалила важливий закон - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Верховна Рада України ухвалила закон з реєстраційним номером 9342. За нього проголосувало 311 народних депутатів.

Народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань Національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла написала, що Рада 28 червня в ухваленому законі номер 9342 розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації - тепер не підлягатимуть мобілізації тільки ті особи, в родині яких більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю. Вона додала, що це не значить, що обов’язково мобілізують, але це значить, що не буде "броні".

При цьому додала, що на сьогодні використовується "схема" за якою на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька "опікунів". Зазначила, що знає приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків.

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