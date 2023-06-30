Депутатка знає приклади, коли на одну бабусю оформлювались й десять молодих спроможних чоловіків.

Військовозобов’язані не підлягатимуть мобілізації лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю I та II групи.

Народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань Національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла написала у Facebook, що Верховна рада України 28 червня в ухваленому законі номер 9342 про доплати військовослужбовцям розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації – тепер не підлягатимуть мобілізації тільки ті особи, в родині яких більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

"Це не значить, що обов’язково мобілізують, але це значить, що не буде "броні", - зазначає Безугла.

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При цьому додала, що на сьогодні використовується "схема" за якою на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька "опікунів".

"Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати. Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків", - написала Безугла.

При цьому стверджує, що правку до законопроекту подала нардеп Ганна Скороход. В повідомленні вона додає, що деталі, порядок дії цієї норми будуть опрацьовані в підзаконних нормативних актах Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Мобілізація в Україні - останні новини

28 червня Верховна Рада України ухвалила закон з реєстраційним номером 9342, яким передбачені: щомісячна додаткова винагорода для військовослужбовців розмірі 30-100 тисяч гривень та відпустки для військових: до 30 днів щорічна та ще до 10 днів за сімейними обставинами.

Водночас була і проголосована і поправка, яка стосувалася розширення переліку осіб, що підлягають мобілізації. Відповідно до нині діючого законодавства, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

В ухваленому законі з реєстраційним номером 9342 визначається, що не можуть бути мобілізовані лише ті, в котрих немає в сім’ї інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону утримувати рідних з інвалідністю.

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