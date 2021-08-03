21 липня стало відомо про досягнення домовленостей між США та Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2".

Голова сенатського комітету США з міжнародних відносин Боб Менендес разом з дипломатами 8 країн виступив зі спільною заявою щодо запуску "Північного потоку-2".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Сенату США.

Йдеться про Естонію, Чехію, Ірландію, Латвію, Польщу, Україну, Велику Британію і Литву.

"Ми, голови комітетів з закордонних справ наших національних парламентів, продовжуємо виступати проти проекту газопроводу "Північний потік-2" і з жалем зауважуємо нещодавнє рішення США і Німеччини щодо нього, що тягне за собою відновлення будівництва газопроводу", – йдеться у рішенні.

Підписанти розглядають "Північний потік-2" як "геополітичний проект, спрямований на розширення впливу Росії у Європі шляхом домінування на енергетичному ринку".

Читайте такожАрестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ"Завершення будівництва трубопроводу посилить вплив російського газу на енергетичний баланс Європи, поставить під загрозу національну безпеку держав-членів ЄС і США, а також поставить під загрозу і без того нестійку безпеку і суверенітет України", – вважають дипломати.

Сторони наголошують, що "ПП-2" дає Росії ще один інструмент тиску і шантажу на Україну.

"Україна продовжує наштовхуватися на жорстоку агресію Росії й воєнну окупацію її територій через свій проєвропейський вибір. Унаслідок чого загинули понад 14 тисяч українців, і щотижня усе більше солдатів віддають свої життя, захищаючи свою Батьківщину та Європу", – нагадали дипломати.

Також у документі йдеться про наслідки для Європи завершення будівництва російської труби. Зокрема – підрив розвитку єдиного лібералізованого й відкритого європейського рику шляхом консолідації джерел поставок через "ПП-2".

Німеччину закликали знизити залежність від газу й прискорити перехід на зелену енергію.

"Нам треба взяти на себе колективне зобов’язання зі збільшення підтримки безпеки й обороноздатності України, щоби запобігти поглибленню чинної кризи запуском "ПП-2", – йдеться у заяві.

В цьому контексті НАТО закликали взяти на себе обов’язок з посилення стримування дій Росії на східному флангу від Балтійського до Чорного морів.

Сторони зобов’язуються розробити дорожню карту вступу України до альянсу у випадку, якщо Україна проведе необхідні реформи й відповідатиме стандартам членства в НАТО.

"Щоби консолідувати зусилля українського уряду на шляху до змін, ми закликаємо узгодити перспективу членства України у ЄС. Ми наполягаємо, що будь-які подальші домовленості з "Північного потоку-2" вимагатимуть консультацій у трансатлантичній сім’ї", – зазначають дипломати.

Увечері, 21 липня, стало відомо про досягнення домовленостей між США та Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2" без запровадження американських санкцій.

Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоби та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Проте Україні це не сподобалося. Разом з Варшавою Київ опублікував спільну заяву, у якій країнам нагадали про злочини РФ у Європі, зокрема окупацію Донбасу та Криму. На переконання дипломатів, ЄС таким рішенням лише загострить дії Росії.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна хоче сильніших формулювань щодо своєї безпеки в угоді. Також речник МЗС дорікнув, що Київ не залучали до підготовки тексту документу.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська