Президент України заявив, що коли якась держава перетворює енергетичну бідність чи голод на зброю – це удар по кожному у світі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія несе низку загроз для людства.

Про це йдеться у Telegram глави держави.

"Коли якась держава перетворює енергетичну бідність чи голод на зброю – це удар по кожному у світі. Коли якась держава намагається підкорити іншу, бо хоче бути колонізаторомь – це загроза для всіх, хто цінує свою незалежність. І коли людей убивають просто за те, що вони є, за те, що не відмовляються від своєї Батьківщини, – це загроза людяності як такій", - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію державою-терористом та посилювати санкції для РФ за терор.

3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму. З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба.

27 липня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Однак держдеп США серйозно занепокоєний через можливе визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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