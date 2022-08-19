У Держдепі попереджають Конгрес про проблеми, які можуть виникнути у разі ухвалення відповідного законодавства.

Державний департамент США серйозно занепокоєний через можливе визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Як пише Politico із посиланням на джерела, У Вашингтоні побоюються, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти, котрий зменшив напругу на глобальному продовольчому ринку.

Також зазначається, що країна з чорного списку терористів підпадає під загальні санкції, через які США фактично позбавляють американців можливості участі в ділових відносинах у цих країнах. Це включатиме різних суб'єктів приватного сектору та вплине на ключові економічні відносини, які підтримують США попри низку санкцій.

"Дехто на капітолійському пагорбі наводить контраргумент: ухвалення Конгрессом законодавства про визання РФ країною-спонсором тероризму не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть план доставки продуктів харчування. Казначейство могло б також розробити виключення, щоб догодити промисловості", - пише Politico.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму. З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба.

21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.

27 липня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Президент Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію. Глава держави наголосив, що ніхто в світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, і немає ніякої раціональної причини, щоб юридичної реакції на це не було.

Зазначимо, що Державний департамент США відповідальний за вннесення держав до списку країн-спонсорів тероризму, які, на думку держсекретаря, неодноразово підтримували терористичні акти по всьому світу. Санкції, які вводяться щодо таких держав, включають в себе обмеження на отримання допомоги від США, заборона на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

Наразі в американському списку країн-спонсорів: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея.

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