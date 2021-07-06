Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Всесвітньої митної організації. Політики обговорили митну реформу в Україні.
Як повідомили в Офісі президента, для України дуже важлива підтримка міжнародних партнерів щодо проведення реформ. Реформування митниці –один з пріоритетів Зеленського.
"Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це – один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур", – сказав президент.
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Водночас він наголосив, що українська митниця змінюється, а наповнення бюджету від її роботи збільшується. Це свідчить про те, що деякі процеси стали прозорішими.
Генсек Куніо Мікурія наголосив на важливості підтримки стабільного процесу реформування української митниці, у якому вже є успіхи.
Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає нам в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але Україна хотіла б іще більшої допомоги.
"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці", – пояснив глава держави.
Мікурія висловив готовність надати експертів Всесвітньої митної організації для методичного супроводу реформи. А також залучити фахівців до підготовки й підвищення професійного рівня працівників Державної митної служби України.
Реформа митниці: що зміниться
- Створення мережі "відкритих митних просторів". Це сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць та діджиталізація митної системи.
- Криміналізація контрабанди.
- Уніфікування митної ставки тощо.
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