Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає нам в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але Україна хотіла б іще більшої допомоги.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Всесвітньої митної організації. Політики обговорили митну реформу в Україні.

Як повідомили в Офісі президента, для України дуже важлива підтримка міжнародних партнерів щодо проведення реформ. Реформування митниці –один з пріоритетів Зеленського.

"Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це – один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур", – сказав президент.

Читайте такожЩуцький розповів про реальний стан справ на митниці (відео)

Водночас він наголосив, що українська митниця змінюється, а наповнення бюджету від її роботи збільшується. Це свідчить про те, що деякі процеси стали прозорішими.

Генсек Куніо Мікурія наголосив на важливості підтримки стабільного процесу реформування української митниці, у якому вже є успіхи.

Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає нам в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але Україна хотіла б іще більшої допомоги.

"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці", – пояснив глава держави.

Мікурія висловив готовність надати експертів Всесвітньої митної організації для методичного супроводу реформи. А також залучити фахівців до підготовки й підвищення професійного рівня працівників Державної митної служби України.

Реформа митниці: що зміниться

Створення мережі "відкритих митних просторів". Це сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць та діджиталізація митної системи.

Криміналізація контрабанди.

Уніфікування митної ставки тощо.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко