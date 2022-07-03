За словами президента України, він поки "не уявляє свій приїзд" на саміт "Великої двадцятки".

Президент Володимир Зеленський пояснив, від чого залежатиме участь України в саміті G20.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом брифінгу сьогодні в Києві.

"Я вдячний за запрошення, але наша участь там залежить від РФ, чи буде вона там присутня. У нас, по-перше, безпекова ситуація, і я не впевнений, що війна 100% завершиться повною деокупацією наших територій до цього засідання. Тому я поки що не уявляю свій приїзд туди. По-друге, в принципі, чи наша держава буде там брати участь залежить від того, хто там ще буде брати участь", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Індонезії запросив Україну на саміт G20 у листопаді. Саме в цій країні збереться черговий саміт G20. Україну до саміту запросили США та їхні союзники.

Зараз "Група двадцяти" об'єднує 19 країн та ЄС.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

При цьому, на його переконання, Україна має відвідати зустрічі G20.

"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

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