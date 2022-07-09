У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію призначать нових представників України.

Президент України Володимир Зеленський пояснив звільнення декількох українських послів ротацією.

Про це він розповів у своєму сьогоднішньому відеозверненні до українців.

"Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України", - зазначив голова держави.

Він відзначив, що нові кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Німеччині, Угорщині, Королівстві Норвегія, Чеській Республіці та Індії.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник відомий тим, що постійно критикував німецьку владу за недостатньо швидку військову допомогу Україні.

Так він раніше розкритикував позицію канцлера ФРГ Олафа Шольца щодо допомоги Україні:

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби в сміливих рішеннях. Це підступна логіка, яка залишає людей у біді", - сказав Мельник.

Раніше німецьке видання Bild повідомляло, що Мельник може обійняти посаду заступника глави Міністерства закордонних справ України.

Вас також можуть зацікавити новини: