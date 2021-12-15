Андрій Юраш призначений послом у Ватикані \ фото УНІАН

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України у Ватикані.

Відповідний указ №654/2021 від 14 грудня опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Юраша Андрія Васильовича надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані", - йдеться у тексті указу.

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До цього Юраш очолював відділ з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський призначив послів України у трьох невеликих європейських державах - Ліхтенштейні, Сан-Марино і Андоррі.

Крім того, президент призначив Сергія Погорельцева – посла в Іспанії – за сумісництвом послом в Князівстві Андорра, а також посла України в Італії Ярослава Мельника - за сумісництвом послом в Республіці Сан-Марино.

Автор: Антоніна Доломанжи