Зеленський призначив нового посла України у Ватикані

Ним став Андрій Юраш, який до цього очолював відділ з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну.

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України у Ватикані. Відповідний указ №654/2021 від 14 грудня опублікований на сайті глави держави. "Призначити Юраша Андрія Васильовича надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані", - йдеться у тексті указу. Читайте такожЗеленський призначив нового представника України при Євросоюзі До цього Юраш очолював відділ з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну. Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський призначив послів України у трьох невеликих європейських державах - Ліхтенштейні, Сан-Марино і Андоррі. Крім того, президент призначив Сергія Погорельцева – посла в Іспанії – за сумісництвом послом в Князівстві Андорра, а також посла України в Італії Ярослава Мельника - за сумісництвом послом в Республіці Сан-Марино. Автор: Антоніна Доломанжи

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