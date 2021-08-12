Відповідні укази президента опубліковано у середу, 11 серпня, на сайті президента.

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у трьох невеликих європейських державах - Ліхтенштейні, Сан-Марино і Андоррі.

Текст відповідних указів №352/2021, №353/2021 і №354/2021 розміщено на офіційному сайті глави держави у середу, 11 серпня.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченка Артема Сергійовича надзвичайним і повноважним послом у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в документі.

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Крім того, президент призначив Сергія Погорельцева – посла в Іспанії – за сумісництвом послом в Князівстві Андорра, а також посла України в Італії Ярослава Мельника - за сумісництвом послом в Республіці Сан-Марино.

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Автор: Тамара Отовська