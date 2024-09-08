Раніше вона обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу президента.

Про це йдеться в указі глави держави №621/2024 від 8 вересня.

"Призначити Верещук Ірину Андріївну Заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

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Верещук змінила посаду - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада України підтримала відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідне рішення підтримало 255 народних депутатів України.

Перед цим, 3 вересня, Верещук повідомила, що подала заяву про відставку.

"Президент сказав, що я йому потрібна в ОП. Тому переходжу на посаду заступника голови ОП. Служу Українському народові!", - зазначила Верещук.

Як відомо, посаду віце-прем'єра вона обіймала з 4 листопада 2021 року. До цього Верещук була народним депутатом. Її було обрана до парламенту у 2019 році за списком політичної партії "Слуга народу" під номером 29.

Верещук народилася 30 листопада 1979 року, на момент обрання до ВР була президентом громадської організації "Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр політичного діалогу"

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