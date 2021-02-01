Володимир Зеленський зазначив, що ніколи не думав, що таке може статися в Сполучених Штатах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що був дуже вражений штурмом Капітолію прихильниками Дональда Трампа і вважає, що світу після цього буде складно сприймати США як символ демократії.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios, яке транслювалось на платформах HBO.

"Ми звикли вважати, що США мають ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно. ... В Україні ми пережили дві революції... ми розуміли, що таке може статися у світі. Але що це може статися в Сполучених Штатах? Ніхто цього не очікував... Я дуже переживав... Я не хотів, щоб у вас був переворот", - сказав Зеленський.

Він також вважає, що після цих подій світу "буде дуже важко сприймати Сполучені Штати як символ демократії".

Читайте такожВ уряді США попереджають про "обстановку підвищеної загрози" в країні

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій