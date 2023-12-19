Він наголосив, що всі державні діячі повинні бути моральним прикладом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не змінюватиме свою команду. Стосовно депутатів є питання, але розпустити Верховну Раду на фоні скандалів з нардепами під час війни не може.

Як передає кореспондент УНІАН, про глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.

"Стосовно моєї команди. Якщо я позбавлюся своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими. Буде менше ППО, буде менше допомоги. Не можу дозволити цього собі", - сказав глава держави.

Щодо депутатів, за словами Зеленського, вони повинні займатися своєю роботою, бути моральними авторитетами.

"На жаль, це не відбувається", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що всі державні діячі повинні бути моральним прикладом.

"Такого, на жаль, немає, з вами погоджуюсь. Що я можу зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, вибори під час війни не можна проводити", - відповів президент журналістам.

За його словами, для вирішення такої проблеми слід змінювати законодавство і проводити вибори.

"Це все, що можна зробити з депутатами", - додав Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголосив, що якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси".

"Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони (військові – УНІАН) звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи представили йому вже комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.

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