Наразі тексти законопроектів на сайті Верховної Ради не оприлюднені.

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту ухвалити законопроекти про основи національного спротиву та збільшення чисельності ЗСУ.

Як зазначається на сайті парламенту, у ВР 25 травня зареєстровано президентський проект закону про основи національного спротиву (№ 5557).

Також президентом подано до парламенту проект закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву".

Наразі тексти законопроектів на сайті Ради не оприлюднені.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров