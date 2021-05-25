Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту ухвалити законопроекти про основи національного спротиву та збільшення чисельності ЗСУ.
Як зазначається на сайті парламенту, у ВР 25 травня зареєстровано президентський проект закону про основи національного спротиву (№ 5557).
Також президентом подано до парламенту проект закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву".
Наразі тексти законопроектів на сайті Ради не оприлюднені.
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