Під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та кордоні з Росією.

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня по відеозв'язку провів розмову з сенаторами і конгресменами США.

Про це інформується на сайті глави української держави.

Повідомляється, що під час розмови обговорювалася ситуація на сході та на кордонах України.

"Було відзначено, що вона залишається складною, відведення російських сил не спостерігається. Президент поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів - "нормандського", Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу", – сказано у повідомленні.

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Президент наголосив на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

"Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", - сказав Зеленський.

Окремою темою для обговорення стала ситуація з російським газопроводом "Північний потік-2". Сторони відзначили геополітичні ризики запуску трубопроводу, який Москва використовує в якості енергетичної зброї як проти України, так і Європи.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував зміни у зовнішній політиці України.